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Бубнов Елисей Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бубнов Елисей Васильевич
Фамилия
Бубнов
Имя
Елисей
Отчество
Васильевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [416].

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1831

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