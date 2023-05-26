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Бортнев Константин Феоктистович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бортнев Константин Феоктистович
Фамилия
Бортнев
Имя
Константин
Отчество
Феоктистович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [415].

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