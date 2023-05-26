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Боженов Сафрон Симонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Боженов Сафрон Симонович
Фамилия
Боженов
Имя
Сафрон
Отчество
Симонович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [415].

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