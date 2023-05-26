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Бендюхин Степан Игнатьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бендюхин Степан Игнатьевич
Фамилия
Бендюхин
Имя
Степан
Отчество
Игнатьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [414].

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