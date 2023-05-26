Безусов Абрам Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезусов Абрам Григорьевич

Безусов Абрам Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Безусов Абрам Григорьевич
Фамилия
Безусов
Имя
Абрам
Отчество
Григорьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [414].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.