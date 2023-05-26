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Башкин Александр Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Башкин Александр Дмитриевич
Фамилия
Башкин
Имя
Александр
Отчество
Дмитриевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [413].

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