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Бахметьев Александр Герасимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бахметьев Александр Герасимович
Фамилия
Бахметьев
Имя
Александр
Отчество
Герасимович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [413].

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