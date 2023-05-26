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Баушев Алексей Аристархович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Баушев Алексей Аристархович
Фамилия
Баушев
Имя
Алексей
Отчество
Аристархович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [413].

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