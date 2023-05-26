Барабанов Илья Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарабанов Илья Ларионович

Барабанов Илья Ларионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Барабанов Илья Ларионович
Фамилия
Барабанов
Имя
Илья
Отчество
Ларионович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [413].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.