Балашов Яков Севастьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашов Яков Севастьянович

Балашов Яков Севастьянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Балашов Яков Севастьянович
Фамилия
Балашов
Имя
Яков
Отчество
Севастьянович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [413].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.