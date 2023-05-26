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Артемов Тимофей Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Артемов Тимофей Максимович
Фамилия
Артемов
Имя
Тимофей
Отчество
Максимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [412].

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