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Аранович Симон Мейерович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Аранович Симон Мейерович
Фамилия
Аранович
Имя
Симон
Отчество
Мейерович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [411].

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