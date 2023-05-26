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Антонов Иван Козьмич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Антонов Иван Козьмич
Фамилия
Антонов
Имя
Иван
Отчество
Козьмич
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [411].

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