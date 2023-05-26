Александров Алексей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Алексей Игнатьевич

Александров Алексей Игнатьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Александров Алексей Игнатьевич
Фамилия
Александров
Имя
Алексей
Отчество
Игнатьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [410].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.