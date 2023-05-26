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Агапов Петр Поликарпович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Агапов Петр Поликарпович
Фамилия
Агапов
Имя
Петр
Отчество
Поликарпович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [409].

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