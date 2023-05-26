Шелудяков Макарий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелудяков Макарий Григорьевич

Шелудяков Макарий Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шелудяков Макарий Григорьевич
Фамилия
Шелудяков
Имя
Макарий
Отчество
Григорьевич
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [407].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.