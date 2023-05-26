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Чепелевецкий Самуил Исаакович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чепелевецкий Самуил Исаакович
Фамилия
Чепелевецкий
Имя
Самуил
Отчество
Исаакович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [407].

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