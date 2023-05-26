Тимофеев Козьма Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Козьма Тимофеевич

Тимофеев Козьма Тимофеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тимофеев Козьма Тимофеевич
Фамилия
Тимофеев
Имя
Козьма
Отчество
Тимофеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [406].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.