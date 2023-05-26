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Старостин Андрей Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Старостин Андрей Михайлович
Фамилия
Старостин
Имя
Андрей
Отчество
Михайлович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [406].

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