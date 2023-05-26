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Староносов Иван Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Староносов Иван Сергеевич
Фамилия
Староносов
Имя
Иван
Отчество
Сергеевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [406].

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