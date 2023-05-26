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Скрынский Никодим Лаврентьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Скрынский Никодим Лаврентьевич
Фамилия
Скрынский
Имя
Никодим
Отчество
Лаврентьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [406].

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