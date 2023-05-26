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Самарин Семен Ильич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Самарин Семен Ильич
Фамилия
Самарин
Имя
Семен
Отчество
Ильич
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [405].

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