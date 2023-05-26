Пчелин Иван Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПчелин Иван Емельянович

Пчелин Иван Емельянович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пчелин Иван Емельянович
Фамилия
Пчелин
Имя
Иван
Отчество
Емельянович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [405].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.