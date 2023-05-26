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Прохоров Никита Прохорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прохоров Никита Прохорович
Фамилия
Прохоров
Имя
Никита
Отчество
Прохорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [405].

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