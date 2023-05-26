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Прохоров Дмитрий Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Прохоров Дмитрий Дмитриевич
Фамилия
Прохоров
Имя
Дмитрий
Отчество
Дмитриевич
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [405].

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