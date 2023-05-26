Придорогин Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПридорогин Степан Васильевич

Придорогин Степан Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Придорогин Степан Васильевич
Фамилия
Придорогин
Имя
Степан
Отчество
Васильевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [405].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.