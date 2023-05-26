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Попов Василий Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Попов Василий Александрович
Фамилия
Попов
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [405].

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