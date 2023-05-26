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Поляков Александр Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Поляков Александр Яковлевич
Фамилия
Поляков
Имя
Александр
Отчество
Яковлевич
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [405].

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