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Пилякин Кирьян Дементьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пилякин Кирьян Дементьевич
Фамилия
Пилякин
Имя
Кирьян
Отчество
Дементьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [405].

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