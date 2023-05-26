Нарышкин Григорий Авдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарышкин Григорий Авдеевич

Нарышкин Григорий Авдеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Нарышкин Григорий Авдеевич
Фамилия
Нарышкин
Имя
Григорий
Отчество
Авдеевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [405].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.