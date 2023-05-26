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Мухин Ефим Илларионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мухин Ефим Илларионович
Фамилия
Мухин
Имя
Ефим
Отчество
Илларионович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [404].

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