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Мураневич Евгений Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мураневич Евгений Николаевич
Фамилия
Мураневич
Имя
Евгений
Отчество
Николаевич
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [404].

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