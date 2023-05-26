Морозов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Иван Николаевич

Морозов Иван Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Морозов Иван Николаевич
Фамилия
Морозов
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [404].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.