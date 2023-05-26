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Мозер Эдмунд Венделинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мозер Эдмунд Венделинович
Фамилия
Мозер
Имя
Эдмунд
Отчество
Венделинович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [404].

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