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Мельников Никита Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мельников Никита Федорович
Фамилия
Мельников
Имя
Никита
Отчество
Федорович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [404].

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