Королев Савелий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Савелий Яковлевич

Королев Савелий Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Королев Савелий Яковлевич
Фамилия
Королев
Имя
Савелий
Отчество
Яковлевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [404].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.