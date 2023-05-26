Кинянин Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКинянин Павел Степанович

Кинянин Павел Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кинянин Павел Степанович
Фамилия
Кинянин
Имя
Павел
Отчество
Степанович
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [403].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.