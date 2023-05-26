Зеленкин Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленкин Иван Афанасьевич

Зеленкин Иван Афанасьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зеленкин Иван Афанасьевич
Фамилия
Зеленкин
Имя
Иван
Отчество
Афанасьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [403].

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.