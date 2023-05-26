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Заикин Александр Григорьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Заикин Александр Григорьевич
Фамилия
Заикин
Имя
Александр
Отчество
Григорьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [403].

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