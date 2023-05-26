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Жуков Петр Дементьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Жуков Петр Дементьевич
Фамилия
Жуков
Имя
Петр
Отчество
Дементьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [403].

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