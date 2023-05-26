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Диванов Гавриил Трофимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Диванов Гавриил Трофимович
Фамилия
Диванов
Имя
Гавриил
Отчество
Трофимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [402].

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