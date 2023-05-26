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Голубчиков Петр Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Голубчиков Петр Петрович
Фамилия
Голубчиков
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [402].

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