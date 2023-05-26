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Гивартовский Венедикт Венедиктович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гивартовский Венедикт Венедиктович
Фамилия
Гивартовский
Имя
Венедикт
Отчество
Венедиктович
Сословие
дворяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [402].

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