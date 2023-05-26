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Воробьев Александр Мокиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воробьев Александр Мокиевич
Фамилия
Воробьев
Имя
Александр
Отчество
Мокиевич
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [402].

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