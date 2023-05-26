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Виноградов Филипп Порфирьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Виноградов Филипп Порфирьевич
Фамилия
Виноградов
Имя
Филипп
Отчество
Порфирьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [402].

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