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Белоусов Хаим Меер Израилевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Белоусов Хаим Меер Израилевич
Фамилия
Белоусов
Имя
Хаим Меер
Отчество
Израилевич
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [402].

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