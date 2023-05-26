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Бугров Сергей Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бугров Сергей Яковлевич
Фамилия
Бугров
Имя
Сергей
Отчество
Яковлевич
Сословие
почетные граждане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [402].

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