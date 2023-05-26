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Борисов Федор Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Борисов Федор Васильевич
Фамилия
Борисов
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Сословие
купечество
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [402].

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