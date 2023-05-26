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Боканов Алексей Платонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Боканов Алексей Платонович
Фамилия
Боканов
Имя
Алексей
Отчество
Платонович
Сословие
крестьяне
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [402].

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