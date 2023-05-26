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Блинов Василий Исаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Блинов Василий Исаевич
Фамилия
Блинов
Имя
Василий
Отчество
Исаевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Москва
Источник
Список лиц, имеющих право участвовать в избрании выборщиков в Московское Городское Избирательное Собрание. — Москва: Б/и, 1906. С. [402].

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